Vzgojni prijemi Rebeke Dremelj: Otroke uči skromnosti

Družine se na počitnice odpravljajo predvsem, da si odpočijejo in posvetijo morskim radostim. Rebeka Dremelj pa je tokrat v svoj načrt vključila še vzgojni prijem, saj je sklenila, da na Zanzibarju prvih nekaj dni živijo pri domačinih.

»Rada bi hčerkama pokazala, kaj pomeni skromnost in v kakšnih razmerah živijo drugje po svetu. Ne sme jima biti samoumevno, da so materialne dobrine nekaj, kar je vedno na dosegu roke. Čeprav imam srečo, da sta zelo sočutni in skrbni do drugih, jima lahko vseeno zelo koristi takšna izkušnja, saj bosta od blizu spoznali drugačno kulturo. Vsi se nenehno učimo, in tudi zame je posebno, osvobajajoče doživetje, ko skupaj z domačini pripravljamo hrano, nabiramo alge in okušamo nove sadeže, ki jih prvič vidimo. Poučne, aktivne in sproščujoče počitnice so mi najljubše,« nam je sporočila s slikovitega Zanzibarja.