Ogledalce, ogledalce na steni povej ...

V kateri lekciji sem zdaj? Ta misel se mi je utrnila na enem od predavanj in super ideja se mi zdi, da te večkrat kaj opozori na to, da ti ljudje v okolici samo odslikavajo, kje se trenutno nahajaš, in ti nekaj sporočajo o tebi. Danes poglejva, zakaj ljudje komentirajo druge in se spuščajo v večminutne analize tistih okoli sebe. Prepričana sem, da ste že slišali ljudi, ki se na morju ukvarjajo s tistimi, ki tečejo, telovadijo ali pa pridejo urejeni na plažo. Velikokrat se sliši: O, poletni tekač. Naenkrat se je odločil za zdravo življenje. Teče po tej vročini. Ali pa morda: Mora res telovadit...