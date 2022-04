FIZIOTERAPEVTKA

Evgenija Markež: Obraz se začne na podplatih

Pri ljudeh najprej pogleda telesno držo, nagnjenost ramen, zasuk medenice in kolen ter podbradek, saj vse to pomembno vpliva na mnoga druga obolenja – od miomov, splavov, inkontinence do srčnih obolenj, ki jih sicer ne povezujemo neposredno s stanjem mišično-skeletnega sistema. Prav tako opozarja, da nas nikoli ne boli tam, kjer je vzrok za težavo, ampak na mestu, s katerim ga rešujemo. Zato ne smemo zgolj odpravljati bolečine, ampak se naučiti pravilno gibati in celo hoditi.