Obljubljata črn dan slovenske komedije

»Realno najbolj smešna spletna komedija ta hip.«

Komikainsta koronsko leto zaznamovala s Fejmiči, najbolj poslušanim in gledanim podkastom. Upala sta, da bosta obletnico lahko praznovala z večjim nastopom pred občinstvom, ker pa bo treba na to še malo počakati, bosta svoje oboževalce zamotila z enkratno spletno specialko, ki sta jo poimenovala Na črno.»To bo realno najbolj smešna spletna komedija ta hip,« brez lažne skromnosti pove Gašper. »Ta šov bova v živo izvedla le enkrat, gostila bova roast leta 2020 in porabila tudi najbolj črn material, ki se nama nabira že vse leto. Ga pa želiva predstaviti, da se vsaj en večer res dobro nasmejimo, brez zadržkov in politično nekorektno,« dodaja. Žan, ki je začetek leta že zaznamoval s hit spletno serijo Centrala, pa dodaja, da bosta zagotovo brutalno iskrena.»Oboževalci Fejmičev bodo vsekakor prišli na svoj račun, čeprav to ne bodo Fejmiči. Tam vse teče spontano, za ta šov pa sva napisala scenarij in ga, kot se za tako specialko spodobi, tudi dobro izpilila. Vsaj en dan prej,« še pove v smehu.