Novoletna zaobljuba Lee Sirk: delila bo več svoje zasebnosti

Lea Sirk je s partnerjem Alenom Hodžićem, hčerkama Ael in Sio ter sinčkom Taiem v novo leto vstopila v čudoviti Švici, natančneje v Ženevi, kjer je pred leti na Glasbenem konservatoriju študirala flavto.

Med popotovanjem je obujala spomine in priznala, da je med študijem pogosto pogrešala družino in dom, saj si ni želela priznati, da pri rosnih sedemnajstih letih živi tako daleč stran od vseh, ki jih ima rada.

»Po enajstih letih so me spreleteli mravljinci sreče, da sem bila lahko tam s svojimi tremi otroki in partnerjem, da sem jim lahko povedala tisoč in eno zgodbo, jih pospremila v ulico polno trgovinic in kavarn, kjer sem presedela tudi marsikatero uro pouka,« se namuzne pevka, ki si je za leto 2023 zadala posebno zaobljubo. »Predvsem se moram pogosteje oglašati na družabnih omrežjih, ker me sledilci in sledilke pogrešajo. Sprašujejo me, kje sem in kaj počnem,« pravi in obljublja, da se bo v prihodnje potrudila, da bo s spletnimi prijatelji delila več svoje zasebnosti in ustvarjalnih trenutkov.