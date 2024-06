Novo desetletje Suzane Kozel: Vstop v štirideseta je bil prijazen (Suzy)

Za voditeljico jutranjega programa na Planet TV Suzano Kozel je izjemno praznovanje, s katerim je obeležila slovo od tridesetih. »Pravijo, da štirideseta nič ne bolijo. Upam, da res. Vsaj vstop v novo desetletje je bil mehak in prijazen, predvsem, ker sem bila obdana z najdražjimi. Ganili so me zapisi in izrečene besede prijateljev, staršev, brata, sestričen in bratrancev, ki so me večkrat spravili do solz. Še dobro, da me je vizažistka Sarah Bamburač prepričala, da za tako pomemben dan nujno potrebujem vodoodporna ličila,« v smehu pravi novopečena 40-letnica, ki je uživala v objemu svojega pa...