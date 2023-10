Novi zvezdniški par na obzorju (Suzy)

Manekenka Gigi Hadid ni dolgo objokavala razhoda z Leonardom DiCapriem, za katerega je bila pri 28 letih očitno prestara. Zadnje čase jo opažajo v družbi dvajset let starejšega igralca Bradleyja Cooperja. Skupaj preživljata konce tedna in hodita na večerje v New Yorku, kjer so ju že nekajkrat ujeli paparaci. Iskrica med njima naj bi se vžgala na rojstnodnevni zabavi Inez Reynolds, hčerke Blake Lively, ki sta se je udeležila vsak s svojo hčerkico.

Palestinska manekenka uživa v samskem življenju. FOTO: Profimedia

Lepotica ima štiriletno Khai s pevcem Zaynom Malikom, igralec pa sedemletno Leo z manekenko Irino Shayk, ki je še pred pol leta plesala v Leovem objemu. A igralca sta tudi velika prijatelja, zato med njima zagotovo ne bo hude krvi. Leo je namreč že srečen z novo manekenko, Gigi in Bradley pa naj bi se prav tako le zabavala in ne imela previsokih pričakovanj od zveze.