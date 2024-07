Nogometaše spodbujali tudi narodnjaki (Suzy)

Tokratni Meh na mah je nogometno obarvan. Med številnimi navijači smo namreč ujeli nekaj članov narodnozabavnih ansamblov, ki so se v Nemčijo odpravili sami ali v družbi prijateljev in sorodnikov.

Med drugim so naše nogometaše spodbujali Ivan, Primož in Denis Petan z Dolenjske, ki so tik pred odhodom poslušalcem podarili novo polko z naslovom Taboljša tamlada.

V imenu ansambla Valovi je v Nemčiji navijal njihov pevec Aljaž Čerenak, med podjetniki, člani Območne obrtne zbornice Celje, je bil še znani harmonikar Viki Ašič mlajši.

Pevec ansambla Valovi Aljaž Čerenak

Sašo Dobnik se je fotografiral z enim od srbskih navijačev.

Poskočni Lovro Sadek je bil med navijači kot jutranjik Štajerskega vala

Prav tako so imeli v Nemčiji svojega predstavnika Poskočni muzikanti, a je Lovro Sadek, njihov bas kitarist, tokrat zastopal radio Štajerski val, v katerem skrbi za nežno prebujanje poslušalcev jutranjega programa. Na stadionu ni manjkal niti Jure Sešek, pevec ansambla Saša Avsenika, ki sta mu družbo delala njegova brata Jan in Miha.

Med glasbeniki, ki so potovanj v Nemčijo vajeni, saj tam pogosto nastopajo, smo opazili Okroglega muzikanta Marka Mastnaka, ki se je proti stadionu odpravil v družbi Franca Pestotnika - Podokničarja.

Čeprav se tekma s Srbi ni izšla tako, kot smo si mnogi želeli in je še kazalo do zadnje minute, so vsi enotni, da je bila bučna podpora s tribun potrebna in svojevrstna izkušnja, ki je ne bodo nikoli pozabili.

Luka Sešek je navijal v družbi bratov Jana in Mihe.

Okrogli muzikant Marko Mastnak v družbi Franca Pestotnika

Modrijana Blaž Švab in Peter Oset sta ostala doma in navijala v nogometni opravi.