Nina Pušlar: Ni ljubezni brez prijateljstva (Suzy)

Neskončno je hvaležna za tako dolge in trdne odnose, polne čustveno razburljivih trenutkov. Delijo si najgloblje izpovedi in so druga drugi močna opora. Celo tako, da nepričakovano posnamejo spot kar na potovanju in s tem obudijo spomine iz otroštva. Spustila nas je dovolj blizu, da smo lahko za hip pokukali v njihovo dinamiko in izvedeli, zakaj so najboljša druščina. Imate ogromno profesionalnih obveznosti. Kako vam uspe ohraniti trdna prijateljstva? Brez napora in zelo spontano. Enostavno so zame tako dragocena, da proste trenutke rada izkoristim za včasih daljše, drugič krajše druženje. T...