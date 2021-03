Nuša in Eva: Ni vse v letih in centimetrih

Nobena razlika ni nepremostljiva, če je le dovolj volje in srčnosti. To dokazujeta pevski prijateljici Nuša Derenda in Eva Boto, ki se v marsičem razlikujeta, a ju združuje predanost do glasbe. Nuša ob tem dodaja, da bi bila glede na leta Korošici lahko mama.



»Tudi višja je od mene za glavo in pol, a se kljub temu odlično ujameva. Preprosto se imava radi in podpirava druga drugo, ne glede na starost in centimetre, in ravno v tem je čar pisane družbe,« je prepričana zmagovalka številnih festivalov.



Glede na njuno povezanost in vrhunske glasovne sposobnosti ne bi imeli nič proti, če bi združili moči in nas presenetili z duetom. »Vse je mogoče,« pravita pevki.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: