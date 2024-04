Nezgode v zraku

Čeprav se pogosto vozijo naokrog z zasebnimi letali in najemajo najboljše pilote, tudi zvezdniki niso imuni na nevarnosti, ki prežijo v zraku.



Odpoved motorja



Jennifer Lawrence je doživela pretres leta 2017, ko sta njenemu zasebnemu letalu v zraku nenadoma odpovedala oba motorja – prvi devet kilometrov nad tlemi.



Oskarjevka, ki se je vračala z družinskega obiska v Kentuckyju, je morala zasilno pristati v New Yorku. Na srečo jo je odnesla brez praske.



Sneg na pisti



Sandra Bullock je letalsko nesrečo doživela leta 2000. Njeno letalo je zdrsnilo z zasnežene piste v zvezni državi Wyoming, kjer je igralka preživljala božične počitnice. Sandra pri tem na srečo ni bila poškodovana.



Let brez vrat



Srhljivo letalsko nesrečo si bo za vselej zapomnil Bono. Leta 2014 je moral pevec skupine U2 zasilno pristati, ker so se v zraku odtrgala zadnja vrata njegovega zasebnega letala.



Bono je takrat s štirimi prijatelji potoval iz Dublina v Berlin. Vsi so nepoškodovani varno pristali v Nemčiji, čeprav so skoraj pol poti leteli brez vrat.



Raje z avtobusom



Keanu Reeves je ne tako slabo kot smešno izkušnjo z letali doživel marca 2019. Igralec je bil na letalu, ki je letelo iz San Francisca v Los Angeles, ko je moral pilot zaradi tehnične napake zasilno pristati v Bakersfieldu, ki je prav tako v Kaliforniji.



Letalski uradniki so hitro ugotovili, da bo šlo hitreje, če bodo potnike posadili na avtobus in jih z njim prepeljali do želenega cilja.