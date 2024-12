Nevrološka bolezen Saša Avsenika, za nekaj časa bo odložil harmoniko (Suzy)

Sašo Avsenik, vnuk legendarnega Slavka, je šokiral javnost z novico, da so mu diagnosticirali redko nevrološko bolezen, ki mu bo za nekaj časa preprečila, da bi v rokah držal svojo največjo ljubico – harmoniko.

»Na desni roki so se mi začele pojavljati težave, ki jih do sedaj nisem poznal. Hodil sem od zdravnika do zdravnika in iskal nasvete, kaj lahko naredim. Ob tem bi se rad zahvalil nevrologom iz UKC Ljubljana, ki so mi svetovali obisk klinike za glasbenike v Hannovru. Tam mi je specialist diagnosticiral fokalno distonijo, na katero so posumili že pri nas,« pravi.

Sašo Avsenik na letošnjem Avsenikovem festivalu v Begunjah

Gre za kliniko, ki je specializirana za diagnostiko ter zdravljenje mišično-skeletnih poškodb in nevroloških obolenj, kjer preiskujejo tudi vzroke bolezni poklicnih glasbenikov. »Upam, da bom to težavo kmalu rešil, predvsem si želim, da se nam pridružite na vseh nadaljnjih glasbenih dogodkih, saj imam za seboj čudovito ekipo. Nekaj časa bo z nami na odru dodatni član, harmonikar,« še razkrije Sašo, ki ima ob sebi v ansamblu še Matica Plevela, Aleša Jurmana, Luko Seška, Lucijo Selak, Tommyja Budina in Denisa Daneua.

A to ne pomeni, da ne bo prisoten na odrih tudi sam. Že to soboto, 7. decembra, bodo člani Ansambla Saša Avsenika v hali Tivoli v Ljubljani pripravili Zimsko pravljico – večer najlepših prazničnih melodij, 21. decembra bodo isti dogodek ponovili še v mariborski dvorani Tabor. Saševa objava je sprožila veliko pozornosti, deležen je bil spodbudnih besed tako iz vrst glasbenikov kot številnih ljubiteljev narodnozabavne glasbe iz domovine in tujine. Vsi so mu zaželeli, naj si čim prej spet oprta na rame svojo harmoniko.

Veselje sredi skrbi

Se pa v življenju slehernika manj veseli dogodki vselej prepletajo z bolj radostnimi. Tako se je v družini Avsenik, ki se nenehno veča, zgodila še ena poroka. Po Moniki, ki se je septembra poročila z Anžetom Langusom Petrovičem, se je nedavno poročila še njena in Saševa mlajša sestra Nataša, ki se je zapisala oblikovanju in arhitekturi. Večno zvestobo je obljubila Luki Cerarju, arhivistu v Zgodovinskem arhivu v Ljubljani. Oče Gregor in mama Katarina, ki imata pet otrok, sta v zadnjih štirih letih v zakon pospremila že štiri otroke. Prvi se je s Štajerko Stašo leta 2020 poročil Sašo, dve leti pozneje mu je sledil Aleš, direktor gostilne, ki se je poročil z Marijo. Neporočen ostaja le še najmlajši Primož, ki je še dijak in občasno pomaga pri strežbi v domači gostilni v Begunjah.