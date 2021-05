Nepozabni jubilej (FOTO)

Eleganten par

V Medani sta se praznovanju pridružila skladatelj himne Slovenskih novic Goran Šarac in Jana Polak.

Modno usklajena

Direktor Dela Stojan Petrič in pevka Darja Gajšek sta prisegala na modro.

Nepremagljivi

Ekipa nekdanjih in zdajšnjih sodelavcev se je ob obletnici poveselila v čudovitem objemu Brd.

Posebna izdaja

Tehnični urednik Tomaž Ivanuš in dnevni urednik Domen Mal sta ob izidu z zanimanjem listala jubilejno številko Slovenskih novic, ki bo na prodaj do konca junija.

Rdeča, ki te ljubim

Barva Slovenskih novic je bila povsod, celo na sladici, ki so jo gostom postregli na domačiji Belica v Medani.

Sladko presenečenje

Na rojstni dan, 14. maja, so se v uredništvu, zaradi epidemije žal ne v družbi bralcev, posladkali s torto.

Ponosni na uspehe

Ob uspešnih 30 letih so se na dan D skupaj veselili odgovorni urednik Slovenskih novic Bojan Budja ter direktorji Dela – Nataša Luša, Stojan Petrič in Andrej Kren.

Grižljaji za gurmane

Na domačiji Belica v Medani so poskrbeli, da je bil 30. rojstni dan resnično nepozaben.

Glažek vinčka

Znani vinar Stojan Ščurek je ekipo Slovenskih novic, med njimi tudi fotografa Igorja Malija, pogostil z žlahtno kapljico in v testu pečenim pršutom.

Jubilejna izdaja

Suzy tim

Barve naše revije, ki izhaja pod okriljem Slovenskih novic, sva zastopali Katja Pistor in Ajda Janovsky.

Štirinajstega maja pred 30 leti je izšla prva številka Slovenskih novic, ki vse do danes ostajajo najbolj bran slovenski časnik. V medijski hiši Delo, ki izdaja priljubljeno edicijo, se je praznovanje začelo že mesec prej. Ker se zaradi epidemije uredništvo ob obletnici ni moglo poveseliti skupaj z bralci, so dober mesec prej zbrali tri slovenske glasbene ustvarjalce, skladatelja, pevcain pevko, ki so ustvarili himno Slovenskih novic – pesem, ki bo prinesla vsaj kanček prazničnega veselja v domove Slovencev. Skladba Nikar ne zaupaj v govorice je postala hit, ob njej pa je ekipa ustvarjalcev Slovenskih novic poplesavala tudi na vrhuncu praznovanja, ob izidu jubilejne številke časopisa ter dan za tem, na izletu v Goriških brdih. Rojstnodnevna številka časopisa, v kateri so se spomnili nekaterih najbolj zanimivih zgodb iz svoje 30-letne zgodovine, pa bo v prodaji do konca junija.