Nekaj okroglih in nekaj ponosnih

Prifarski muzikant Mitja Ferenc je slavil okrogli jubilej že marca.

Svojega jubileja, 30. rojstnega dne, se bo zaradi številnih presenečenj še dolgo spominjal tudi harmonikar Simon Bučar.

Pevka Ansambla Azalea Meta Smolič je slavila okroglih 30.

Pevka Duška Ogrizek, bolj znana kot Ana Dušica, je za 40. rojstni dan dobila tole presenečenje – v obliki sebe!

Takole so Slovenski zvoki družno proslavili krst najmlajšega zvoka Jake, sina njihove pevke Tadeje in glasbenika Sandija Avbrehta.

Vsaj štirje so namreč v zadnjem času praznovali okrogle obletnice. Šestdeseti rojstni dan je sicer že 21. marca slavil prifarski muzikant, a ker je zaradi koronavirusa takrat vladala največja panika, je nazdravil le z najbližjimi.Pred kratkim pa je iz rok avstrijske veleposlaniceprejel veliki častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo, s katerim ga je odlikoval avstrijski predsednik, zato smo prepričani, da malo večje slavje enkrat letos zagotovo še bo.Veliko več priložnosti za praznovanje 30. rojstnega dne je imel junija, ko so se ukrepi zaradi korone že zrahljali, harmonikar in vodja glasbene šole, ki so mu ob jubileju številna presenečenja pripravili tako domači kot njegovi učenci harmonikarji.Prav tako je bila deležna veliko presenečenj, pevka dolenjskega Ansambla Azalea, ki je 6. julija dopolnila 30 let. »Slavili sem v krogu družine in prijateljev, ki so mi kupili prevelik rastlinjak in eno seksi samokolnico. Sestra mi je želela za presenečenje pripeljat Frajle iz Srbije, a seveda niso mogle čez mejo, zato so mi prišli zapet kar Kvatropirci. Super je bilo. Brez mojih kužkov na pikniku pa ni šlo,« nam je zaupala Meta. In najbolj nenavadno darilo? »Ker si želim nekoč doma imeti opico, so mi podarili dan, ki ga lahko preživim z opicami v našem živalskem vrtu,« nam je razkrila simpatična pevka.Okroglih 40 pa je dopolnila tudi pevka, bolj znana pod imenom, ki se je po razhodu z Vrlimi muzikanti podala na solistično pot in se prav zdaj pripravlja na snemanje tretje samostojne zabavne skladbe. Na fešti so bili tudi Slovenski zvoki. Razlog je bil krst njihovega najmlajšega zvoka, sina njihove pevkein glasbenika, ki sta 21. novembra lani postala ponosna mama in oče.Čestitke pa v teh dneh prejema še en par novopečenih staršev: pevka, voditeljica in urednica Televizije Veseljakin njen, ki sta se 13. julija razveselila prvorojenca, o čemer smo pisali že prejšnji teden. Čestitke vsem, ki jim bo letošnje leto vendarle ostalo v lepem spominu.Mojca Marot