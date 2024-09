Nebesna simfonija hrepenenja in soočenja: Čustva bodo močno vplivala na naše odločitve (Suzy)

To je čas, ko se soočamo z lastnimi notranjimi konflikti, ko želimo naprej, a nas preteklost vleče nazaj, kot bi bili ujeti v vrtincu čustev. Saturn v ribah se prepleta z našimi sanjami in nežno, a odločno pritiska na meje naše domišljije. Njegova modrost nas uči, da čeprav so sanje čudovite, potrebujejo strukturo, temelje, da lahko rastejo in postanejo del našega življenja. Ribja iluzija, meglica, v kateri je, lahko zamegli našo pot, vendar Saturnove roke gradijo mostove čez reke neznanega. Soočeni smo z realnostjo svojih sanj, s tem, ali so dovolj močne, da preživijo v svetu, ki pogosto zaht...