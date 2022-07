Prav žalostno je, da nas z vseh strani bombardirajo, naj bomo popolni v vsakem letnem času. Že februarja nas začnejo zasipavati z različnimi načini za izgubljanje telesne teže, pod pretvezo, da bomo lažje in bolj sproščeno skočili v poletje oziroma v kopalke. »Ven iz ohlapnih cunj in v oprijete kopalke.« Pogledi bodo usmerjeni v njeno samozavest, ne v celulit ali trebušček. Na srečo imamo vedno več žensk, ki ne nasedajo tovrstnim marketinškim zvijačam, ampak glasno zagovarjajo lastno izbiro konfekcijske številke. Mednje sodi Jerica Zupan, radijska voditeljica in vplivnica z zelo izoblikov...