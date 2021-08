Navdušeni Borut Pahor se je pridružil filmski ekipi

Predsednik med klepetom z režiserjem Petrom Bratušo in igralcema Jurijem Zrnecem in Sebastianom Cavazzo

Skoraj vse, kar se mu dogaja zasebno in poslovno, deli s svojimi sledilci in sledilkami na instagramu, kjer je razkril tudi, da se je pred časom udeležil prvega snemalnega dne mladinskega filma Gajin svet 2. Za kamero ga je povabil režiser in producent, Pahor pa je z veseljem poklepetal z, ki se je ekipi pridružil na novo, in, ki je tudi tokrat prevzel vlogo Gajinega očeta. Seveda se ni pozabil fotografirati niti z glavnima protagonistoma,, ki igra Gajo, in, ki upodablja njenega prijatelja Nejca.Film naj bi na filmska platna prišel prihodnje leto, ekipa pa se veseli skupnih druženj v prihodnjih dneh, ko bodo posneli nadaljevanje filma, ki je pred štirimi leti navdušil tudi vse tiste, ki so mladi po srcu.