MANCA RAZBORŠEK

Naši predniki so znali preživeti – tudi mi bomo!

Spregledano podjetniško kolektivno travmo v slovenski zgodovini je začela raziskovati, ko je ozavestila vzorce, ki so se v njeni družini prenašali po mamini strani. Tako razume svoje poslovne strahove, a se zaveda tudi, da je morala očistiti karmični dolg, ki so si ga nabrali, ker so podpirali alkoholike.