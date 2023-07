Naše harmonike so v preteklih dneh navduševale na Hrvaškem (Suzy)

Številni Slovenci, ki v teh dneh preživljajo dopust na hrvaški obali, lahko, če imajo srečo, tam ujamejo tudi nastop katerega od naših glasbenikov. Tistih s harmoniko. S harmoniko so na legendarni hrvaški plaži Zrće na otoku Pag letos prvič nastopili Fehtarji. Zabava je bila nepozabna, še posebno ganljivo je bilo med množico zbranih videti tudi slovenske zastave, so povedali fantje. »Nepopisni občutki so nas prevevali, ko so tisoči skupaj z nami peli pesem Slovenija, od kod lepote tvoje. Znova smo dokazali, da harmonika in glasba ne poznata meja,« je po nastopu dejal harmonikar Fehtarjev Blaž Jenkole.

Še pred tem je na velikem srečanju harmonikarjev na Petrovi gori na Hrvaškem nastopil Robert Goter, svetovni prvak v igranju diatonične harmonike iz Velenja. Dogodek je organiziralo društvo Zagorje moje s predsednikom Vladimirjem Kovačićem na čelu. Roberta so Zagorci zelo lepo sprejeli, saj je bilo v nabito polnem šotoru vzdušje fenomenalno. Velenjčan pa je izvajal vragolije, ki so jih številni videli prvič, in z njimi kakopak navdušil vse.

Svetovni prvak v igranju diatonične harmonike je vedno in povsod prava atrakcija. FOTO: osebni arhiv

»Zelo sem bil vesel povabila gospoda Kovačića. Nisem vedel, da so Hrvatje, ki živijo na severu države, tako veliki ljubitelji slovenske narodnozabavne glasbe. Z odra so večinoma zvenele Avsenikove, Miheličeve in Slakove skladbe in seveda njihove hrvaške zagorske. Nastopili so tudi drugi harmonikarji,« je po nastopu povedal Goter. In dodal: »Na severu Hrvaške obstaja tudi tako imenovani Alpski pas, kar znova potrjuje, kako lepo in kakovostno glasbo imamo Slovenci. Ta prodira prek meja, bližnjih in daljnih, zato smo lahko zelo ponosni nanjo.«

Velenjčan je s harmoniko izvajal tudi vragolije, ki so jih mnogi videli prvič. FOTO: osebni arhiv

Na glasbeni manifestaciji je nastopilo 16 harmonikarjev, ki so večinoma prišli iz okolice Petrove gore in Kumrovca, Reke in celo iz Gorskega Kotarja. »Kot češnja na torti je na koncu na oder prišel še svetovni prvak na harmoniki Robert Goter. Ljudje so navdušeno ploskali, na koncu pa so se z Goterjem želeli tudi fotografirati, kar priča o tem, da je s svojim nastopom res navdušil ljubitelje diatonične harmonike. Sicer v našem društvu za ohranjanje zagorske tradicije že desetletja sledimo vaši narodnozabavni glasbi in se ji poskušamo čim bolj približati. Zelo radi se spominjamo tudi povabila bratov Avsenik pred mnogimi leti, ko smo na njihovem koncertu nastopili mi, Sinovi Zagorja,« je misli strnil organizator Vladimir Kovačić.

Minuli torek so na Slovenski noči na Pašmanu, kjer dopust prav tako preživlja veliko Slovencev, igrali tudi Modrijani. Ti v naslednjih dneh obljubljajo kar tri nove polke, drevi, 21. julija, bodo že dvajsetič zapored igrali za gasilke in gasilce v Žabnici pri Kranju. »To so gasilci, ki so nas rezervirali za kar 20 let. In veste, kaj je najbolj zanimivo? Vsaka naslednja veselica z njimi je še boljša,« pravi modrijan Blaž Švab.