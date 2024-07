Urška Šestan se poslavlja od televizije. To bo zdaj počela (Suzy)

Kot strela z jasnega je odjeknila novica, da se eno najbolj prepoznavnih imen komercialne televizije podaja novim kariernim izzivom naproti.

Urška Šestan, ki je bila specialistka za zdravstvo, je novico potrdila: »Res je, moja kariera v informativni oddaji 24UR se po štirinajstih letih dela res zaključuje. Z veseljem sem soustvarjala dnevne vsebine in se deset let posvečala zdravstveni tematiki v petkovi rubriki Vizita. Novinarstvo mi je dalo ogromno, od poznanstev do pomembnosti ekipnega dela. V letih na POP TV sem pridobila tudi prijateljstva za življenje. Lepo mi je bilo, a čas je za nove izzive, ki se jih zelo veselim,« je povedala simpatična temnolaska, ki bo odslej skrbela za stike z javnostmi na Zdravniški zbornici Slovenije.

Svojo hčerko podpirata tudi njena oče in mama – najprepoznavnejši obraz Civilne zaščite Srečko Šestan in njegova žena Nevenka, svetovalka in glavna medicinska sestra na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.