Najboljše zgodbe za poletni oddih

Lauren K. Denton: Sezona orkanov

Meander

Sezona orkanov

Kerry Fisher: Otok pobega

Meander

Otok pobega

Borut Mustar: On, kurba

Primus

On, kurba

Joseph Knox: Sirene

Mladinska knjiga

Sirene

Therese Anne Fowler: Prijazna soseska

Mladinska knjiga

Prijazna soseska

Saša Stanišić: Čigav si

Mladinska knjiga

Čigav si

Betsy in Ty zadovoljno živita na svoji kmetiji v Alabami, neizpolnjena ostaja le želja po otrocih. Mlajša sestra Jenna je samohranilka z dvema hčerkama in hrepeni po nečem drugem. Ko se ji ponudi priložnost za dvotedenski odmik od resničnosti, ne odlaša. Hčerki za dva tedna prepusti sestri, ki ji rada ustreže, a ob tem na kocko postavi lastno srce. Jennina pustolovščina se po dveh tednih podaljša, Betsy pa se spopada z lastnimi željami in izpolnjevanjem sestrinih. Razburljiva in iskrena zgodba o sestrstvu, materinstvu in zakonu, zgodba za vse, ki verjamejo v nove priložnosti.Dve prijateljici iz srednješolskih let si vse življenje nesebično pomagata, posebno pri reševanju zakonskih in družinskih težav. Octavia je poročena z dolgočasnim in dlakocepskim računalničarjem Jonathanom, Roberta pa z ukazovalnim in posestniškim poslovnežem Scottom. Roberta zapusti oblastnega Scotta, se privaja na samsko življenje z mladoletno hčerko in se poda v iskanje partnerja prek interneta. Najde Jaka in se vanj zaljubi, a ji Scott povzroča preglavice. Octavia se je v mladosti na Korziki zaljubila v Xavija, a zaradi spleta okoliščin nista ostala skupaj. Poročila se je z Jonathanom in imata tri otroke. Po 16 letih enoličnega zakona Jonathan dobi službo na Sardiniji, se tam zaljubi in se odseli od družine. Octavia pa ponovno sreča Xavija in po mnogih zapletih zaživi na Korziki. Odlično počitniško branje!V erotičnem romanu Maks, glavni junak, ni bogat poslovnež z jahto, letalom in debelim bančnim računom, ampak moški na robu prepada, od koder ga potegne skrivnostna Sara. A ta kmalu spozna, da ni v življenju nič brezplačno, da bo cena svobode visoka in polna ovir. Iz zasvojenosti z igrami na srečo Maks zdrsne v moško prostitucijo. Poker štirih dam ga tako prinese do presenetljivega konca, ker se zgodba odvija na domačih tleh, od Kranja, Ljubljane do Bleda in Bovca. A na koncu ni jasno, ali gre za izmišljeno zgodbo ali biografijo …Avtor je s prvencem Sirene navdušil britanske bralce, kritiki pa so ga razglasili za eno najobetavnejših imen britanskega kriminalnega romana. Aidan Waits je prekršil policijski kodeks in je pri šefu v nemilosti, hkrati pa je pravi človek za to, da se prek prijateljstva z eno od siren – deklet, ki po nočnih lokalih pobirajo denar od preprodaje mamil – infiltrira v ožji krog mamilarskega šefa Carverja. Iz njegovih krempljev mora rešiti poslančevo hčer, ki je padla pod vpliv mamil. Naloga se zdi nemogoča, saj je Carver fascinanten moški, ki dekleta zvabi v svoj krog in jih ne izpusti. Kmalu se Waits zave, da je zabredel pregloboko, policija dvigne roke nad njim in prepuščen je lastni iznajdljivosti.Uveljavljena ameriška pisateljica v knjigi nastavi ogledalo rasizmu, ki je zažrt v vse temelje naše družbe. Roman je takoj po izidu postal uspešnica New York Timesa in ena Amazonovih najboljših knjig leta 2020.Valerie je univerzitetna učiteljica, vdova in samohranilka; s sinom Xavierjem živita v udobni meščanski hiši v Severni Karolini. Nadarjeni Xavier si je zagotovil štipendijo in jeseni odhaja študirat. Na začetku poletja se na drugo stran žive meje priseli nova družina, Whitmanovi, in med njihovo najstniško hčerko in Xavierjem vzklije skrivna romanca. Zakaj skrivna? Xavier se boji posledic, če bi za razmerje izvedel izbrankin oče Brad. Xavierjeva mama je namreč temnopolta, Xavier pa je sin rasno mešanih staršev …Saša Stanišić je pri 14 letih s starši zbežal pred vojno v Jugoslaviji in iz rodnega Višegrada pobegnil v Nemčijo, se tam vpisal v šolo, se naučil nemškega jezika in postal pisatelj. Njegov četrti roman je avtobiografska zgodba o begunstvu, odraščanju migrantskih otrok v Nemčiji in vraščanju v novo kulturo. V pripovedi o izgubljenih in pridobljenih ljudeh in rečeh, politiki, vojni, družini in ljubezni ustvari pravcati kalejdoskop čustvenih spominov: o jezi, strahu in sreči, o smrti in preživetju. Oziroma kot zapiše: »To je knjiga, ki govori o prvem naključju našega življenja – ko se nekje rodiš. In o tem, kaj sledi.« Toda kljub vsemu sporoča tudi: »Ni važno, od kod si. Čigav si. Važno je, kam greš.«