Na sceni so novi žurerji, trio KPK

V času, ko se Slovenci delimo na vse strani, je prav, da ohranimo veliko dobre volje in humorja, saj nam prav tega še kako ​manjka. Domen Kumer, Jani Pavec in Boštjan Konečnik, glasbeni trio, ima ravno pravšnje začetnice priimkov, in sicer KPK, kakor so se fantje hudomušno poimenovali. Martinovo pa je čas, ko se mnogi veselijo in častijo mlado vino.

V teh dneh nov žurerski trio KPK že predstavlja pesem Moja Slovenija na radijskih postajah po Sloveniji, tudi na radiu Veseljak.

»Mi pa menimo, da je čas ravno pravšnji za novo domo-vinsko pesem. Pesem z naslovom Moja Slovenija, ki je ravno v dneh, ko je 'Martin naredil iz mošta vin', povezala vse Slovence in jo bodo z veseljem prepevali,« so prepričani trije prijatelji, ki so na glasbeni sceni minula leta pustili že veliko sledi in pesmi, še kako primernih za zabavo, na katerih ne manjka plesa in smeha. Za pesem Moja Slovenija, katere refren se glasi »moja domovina, moja Slovenija,« je besedilo in melodijo ustvaril Boštjan, za aranžma in produkcijo so poskrbeli Domen & DNA, za videoprodukcijo, režijo in montažo pa Jani, ki se hkrati v tej skladbi prvič v svoji dolgoletni glasbeni karieri pojavi kot solist.

Pri snemanju so sodelovali še kitarist Robi Pikl, basist Nace Jordan, harmonikar David Novak, za spremljevalne vokale pa sta zaslužna Alen Partlič in Špela Novak. Prav tako v videospotu sodelujejo Šavrinke, pa tudi Pavčeva hči Sara in Končnikov sin Lan ter Neja Berguš. Mimogrede, Nejin ati Dejan Berguš je bil med snemanjem za kamero, za ličenje pa je poskrbela Pavčeva žena Nina Pavec.

»Slovenci smo znani kot pridelovalci vrhunskega vina in ljubitelji žlahtne kapljice. Hkrati smo prepričani, da Slovence druži radost do dobre jedače in pijače ter seveda glasbe. Pesem je sicer v osnovi namenjena zabavi, a vendar prinaša pomembno sporočilo, v kako lepi deželi živijo, zato tega ne smemo pozabiti. Na to, kar so nam zapustili naši predhodniki, moramo biti ponosni, hkrati pa to znati ohraniti tudi za naše zanamce,« so prepričani člani tria KPK. Seveda upajo, da bo pesem postala hit vseh zabav in veselic, za katere verjamejo, da bodo kmalu znova na njihovem urniku. Videospot je nastal v Marezigah, kadre so posneli v vinogradu Bržan in na vinskem posestvu Rodica v Truškah, kjer so znane glasbenike seveda sprejeli odprtih rok.

Celotna snemalna ekipa je bila po opravljenem delu prešerne volje.

»Zadnje prepovedi druženja so nam sicer malo prekrižale načrte, saj smo želeli pesem Moja Slovenija predstaviti v živo na kakšnem martinovanju. A morda bo ravno to, da je nismo mogli, spodbudilo, da bo pesem dobila še globlji pomen. Držimo se ukrepov in bodimo strpni, da jo bomo lahko čim prej zapeli v živo in se ob njej skupaj poveselili,« v en glas sporočajo fantje. Po zaključku snemanja pa se je veselo razpoloženje seveda nadaljevalo in skupaj so zapeli še Konečnikovo Gostilna je moj dom. In kot je dejal ob tem Kumer, so za veselje številnih Slovencev dovolj že harmonika, dobra družba in kozarček rujnega. In tega v obilju želijo prav vsem.