Na površje lahko pridejo šokantne informacije

Prva polna luna, ki smo jo imeli prvi dan v oktobru, je bila v znamenju ovna, druga polna ali modra luna pa pade na zadnji dan meseca in bo v znamenju bika.Da imamo dve polni luni v istem koledarskem mesecu tematsko pomeni odpuščanje in zdi se, da se pod močjo te modre lune lahko veliko razplete, sicer pa, da je bolj oddaljena od Zemlje kot običajno, zato je lahko videti manjša in manj svetla. Kljub oddaljenosti pa naj bi najmočneje vplivala na naše razpoloženje.Modra luna je povezana z vraževerjem in naj bi prinašala tudi slabo vreme in naravne nesreče, polna luna pa je sicer vedno močna točka dokončanja in odpuščanja, pa ...