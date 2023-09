Na Graški Gori znova delili pastirčke (Suzy)

Letošnji je bil že 47. po vrsti. Zadnji večji in pomembnejši festival narodno-zabavne glasbe pa se je odvijal v najstarejšem slovenskem mestu, na Ptuju.

Lah-ov Boris s Prijatelji, ansambel Dveh dolin, Fenomeni, ansambel Andreja Bajuka, Prisrčniki, ansambel Lesarji, Skupina Lenarti, Firbci, ansambel Murni, ansambel Gašperja Mirnika, ansambel Petan in Kerlci je dvanajst zasedb, so se slišali na Ptujskem festivalu.

Darja Gajšek je tudi letos povezovala festival.

Vrli muzikanti

Legendarni Štirje kovači

Tudi ansambli iz tujine

Pred dvema tednoma se je osem ansamblov predstavilo na tromeji občin Velenje, Mislinja in Slovenj Gradec, na znameniti Graški Gori. Tamkajšnji festival s 47-letno tradicijo Graška Gora poje in igra je bil letos zgolj revialnega značaja, vsi nastopajoči pa so na njem že po tradiciji prejeli pastirčke.

Letos so tam nastopili legendarni Štirje kovači, edini ansambel, ki je kot najstarejši še delujoči uradno vpisan v Guinessovo knjigo rekordov, pa Vražji muzikanti, ansambel Zeme, Vrli muzikanti, Murni, Šepet, Fiškali iz Hrvaške ter mlad ansambel Pika na i, ki so se predstavili vsak s po tremi skladbami.

Ansambel Pika na i

Vražji muzikanti

Sicer na festival Graška Gora poje in igra, ki je nastal iz srečanja narodno-zabavnih ansamblov, niso prihajali le slovenski, temveč celo ansambli iz tujine.

Graška Gora pa je postala tudi zibelka številnih uspešnih glasbenikov, saj so na njej nastopili legendarni Franc Mihelič, Lojze Slak, Franci Zeme, Fantje treh dolin, Fantje iz Oplotnice, Vesna, Slapovi, Igor in zlati zvoki, Svetlin, Zupan, Die Mooskirchner, Die Grazer Spatzen, Lechner Buam, Oberkrainer Power, Poskočni muzikanti, Veseli svatje, Gadi, Navihanke in drugi.

Prav tako so festival povezovala številna ugledna imena, poznana s televizijskih zaslonov in radijskih postaj. Med njimi Marjan Kralj, Vinko Šimek, Mito Trefalt, Sašo Hribar, Boris Kopitar, Stojan Auer, Janez Dolinar, Natalija Verboten, Andrej Hofer in Tjaša Hrobat, zadnji dve leti pa drži festivalske niti v rokah Darja Gajšek.

Ansambel Zeme