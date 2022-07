Anika Horvat in Tinkara Kovač sta na domačih tleh združili moči

Glasbenic Tinkare Kovač in Anike Horvat ne druži le ljubezen do glasbe, temveč tudi domače Primorske, kjer so nastale njune najlepše pesmi. Kleni Primorki sta letos sklenili, da se bosta na festival Melodije morja in sonca prijavili kar skupaj, navsezadnje imata z omenjenim festivalom kar nekaj izkušenj.

Obe sta v preteklosti na tem velikem odru tudi zmagali, Anika leta 1996 s pesmijo Lahko noč, Piran, Tinkara pa je domov kar trikrat odnesla nagrade.

Oda mladosti in univerzalni ljubezni.

Po ne preveč dolgem premisleku sta dami združili moči, tako je nastala pesem Do roba in še čez, s katero bosta glasbenici na domačem terenu božali ušesa poslušalcev in poslušalk. Glasbo za skladbo je napisal Aleš Klinar, besedilo pa Leon Oblak. Pevki pravita, da je njuna skladba oda mladosti in univerzalni ljubezni, tisti, ki so skladbo že slišali, pa so prepričani, da bomo po festivalu dobili nov radijski hit.