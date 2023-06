Monika Avsenik se zavrtela z dedkom

Pevka Monika Avsenik nam je predstavila svojega dedka. Gospod je avgusta praznoval častitljivih 95 let, njegova vnukinja pa je delila zgodbo, ki je ujeta v fotografijo. »Tega trenutka ne želim pozabiti, saj še vedno pomnim občutek sreče, ko sem mu na obraz pričarala nasmeh. Odkorakala sem s plesišča in opazila, kako je ata pogledoval med vesele ljudi,« pripoveduje. Pristopila je k njegovi mizi, počepnila in ga vprašala, ali bi šel plesat. »Bi,« je odgovoril, »ampak težko stojim in tudi vrteti se ne morem več tako hitro,« je pokazal na palico, s katero si pomaga pri hoji. Monika se ni obirala. Privlekla je stol, se usedla, ga prijela za roko in se začela zibati v ritmu lepega valčka. Nenadoma se je dedek zdrznil. »Počakaj,« ji je dejal, odložil palico in rekel: »Greva.« Zavrtela sta se in prizor je vsem navzočim pobožal dušo. »Pri vsem, kar se dogaja po svetu, pri hitenju in nestrpnosti, je na nas, da se potrudimo in nekomu polepšamo dan,« je prepričana ljubezniva vnukinja.