Mojca Mavec: Obraz brez pegic je kot nebo brez zvezdic (Suzy)

Toliko pogovorov sva že imeli, tolikokrat sva poklepetali, da jo je v resnici težko vprašati kaj novega. Naša najbolj simpatična voditeljica bo 24. oktobra dopolnila petdeset let, a je še vedno mladostna in igriva, navihana in polna modrosti.