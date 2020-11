Modni radar: Milena Zupančič

Sproščena Milena Zupančič

Po nagrado se naša

je legenda podala

in plašč iz kašmirja

na sebe je dala.

Toplo je drobovju

in srčku takisto,

lahko se ponosno

bi sprehodila čez pisto.

Sivino razbila je

z barvnim nakitom

in se ovila še

z enim je hitom.

Šal tu kraljuje,

prevzema pobudo

in lakast salonar,

to pravo je čudo.



foto Mediaspeed

milena zupancic igralka

Večerna Milena

Ta diva vrhunsko

pozna svoje mere,

saj za vsako priložnost

obleko izbere,

v kateri blesti

kakor največja zvezda,

ki prihaja iz pravega

modnega gnezda.

Čipka je seksi,

kar vroče postaja,

letom primerno

se pogledom razdaja,

saj noge galantno

je skrila pod hlače,

to znajo le najbolj

izkušene frače.



foto Mediaspeed

milena zupancic igralka