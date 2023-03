Modni radar: Metka Premerl, Raiven in Teja Pelko (FOTO)

Metka Premerl Tokrat v modrini pozornost pritegne, ljubitelj se mode brž vanjo obregne. Vsak je detajl na mestu z razlogom, s kraljevim odtenkom se je zbližal z bogom. Pas nas popelje v čase pretekle, saj retro se nosi, so tete nam rekle. Plise material nas pozdravlja pod sponko, krilo kot meh se spremeni v harmon'ko.

Pevka Raiven.

Raiven Ta plašč je bogastvo, ga hočemo imeti, je hranjen v omari, ne pa v kleti. Barva je prima, ovratnik pa tudi, neumen je, kdor se opravi tej čudi. Puli pozimi je dobra izbira, da od hudega mraza ji srček ne hira. Šekasto krilo doda dimenzijo, gre v opero diva, ko drugi že spijo.

Novinarka Teja Pelko.

Teja Pelko Všeč so nam lahki šik materiali, v paru s športno- elegantnimi obuvali. Še bolje je zdi, ker vzorec nas mami, da bližamo vroči poletni se drami. Novinarka ni obsedena s šminko, čemu bi se skrila pod pudrasto krinko. Lasje so sproščeni, na verigi pa torba, skrbi so odveč, to ni bila borba.