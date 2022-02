Modni radar: Eva Boto, Luma in Del Liri

De Liri

Ena polovica

De Liri dueta

je videti kakor

fluorescentna Smrketa.

Bog ve, se oblekla

za tekmo je športno,

saj to, kar na njej je,

izgleda večsortno.

Trenirka preščipne

jo ravno v pasu,

in folijo zvili

po njenem so stasu.

Krilo groteskno

spremeni jo v ribo,

le kdo je zakrivil

nam to modno hibo?!