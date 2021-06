MODNI OBLIKOVALEC

Miro Mišljen: Ko opustiš željo po varnosti, pride svoboda

Odkar pomni in se zaveda sveta okrog sebe, sta Mira Mišljena zanimala moda in ustvarjanje. Že v vrtcu je občudoval mame in njihove rdeče salonarje ter premišljeval, kdo je lahko naredil nekaj tako lepega. Nato je ustvarjal in postajal čedalje drznejši, česar ne domovina ne svet sprva nista hotela sprejeti.