Miran Rudan in Vili Resnik sta se znašla v zadregi (Suzy)

Potem ko sta ekspresno razprodala Cvetličarno in so celo po selitvi v enkrat večji Media Center karte pošle v le nekaj dneh, sta se Vili Resnik in Miran Rudan znašla v zadregi: »Čeprav oba veliko nastopava po Sloveniji in je povsod odlična energija, naju je tako močan odziv na najin prvi skupni koncert presenetil. Lepo je videti, da imajo ljudje radi slovensko glasbo in da se jih taki posebni projekti dotaknejo, a hkrati ne moreva ugoditi vsem, ki bi bili radi del te zgodbe.«

Ko se je izkazalo, da selitev na še večje prizorišče ni mogoča, sta našla nov razpoložljiv termin, ki je šele 24. januarja 2025, za izvedbo dodatnega koncerta pa izbrala Maribor: »Ta je bil najbolj logična izbira, saj na Štajerskem veliko nastopava in sva se želela približati poslušalcem, ki so najbolj oddaljeni od prestolnice. Dvorana UŠČ Leona Štuklja je malo manjša, bo pa na tem koncertu z nama še kak gost ali dva, tako da bova tudi za Štajerce pripravila nekaj posebnega, če že niso bili prvi.«