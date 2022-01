Miha in Kris Guštin: Srečava se na vsakem žuru (FOTO)

V pogovoru je bilo lepo opazovati preplet dveh generacij in njun topli medsebojni odnos v slogu znanega mota živi in pusti živeti – kljub nekaterim razlikam. Navzven se zdi, da se vama ta hip veliko dogaja. Se vama res? Gušti: Pripravljam se na Emo, prvič v življenju, tega si nisem nikoli mislil. Ustvaril sem pesem za mlado pevko iz Novega mesta, ime ji je Leyre, po rodu je Španka, zdaj pa študira v Ljubljani. In bili smo izbrani na festival. Priprav je precej, vaje za zvok, vaje za sliko, kar presenečen sem, koliko dela je v resnici vloženega v to. Na odru se ji bom kot avtor ...