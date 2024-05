Predsednikov ljubezenski skuter prodali na dražbi za 20.500 evrov (FOTO)

Skuter, s katerim se je nekdanji francoski predsednik François Hollande izmuznil iz Elizejske palače v upanju, da bo neopažen prišel do svoje tedanje ljubice, igralke Julie Gayet, so na dražbi avkcijske hiše Rouillac prodali za 20.500 evrov. Kupec skuterja je prepričan, da je predsednikov trikolesnik del francoske zgodovine.

Kupil ga je zbiratelj in muzealec Denis Breheret.

Trikolesni skuter piaggio MP3 125 je bil v središču ljubezenske afere med predsednikom in igralko, ki je prišla na naslovnice časopisov, potem ko je revija Closer januarja 2014 objavila, da je Hollande uporabljal skuter za obiske nove prijateljice. Revija je pri tem objavila fotografije Hollanda, ki je takrat še živel z novinarko in pisateljico Valerie Trierweiler, kako v stanovanju nedaleč od predsedniške rezidence na skuterju s čelado, ki mu je zakrivala obraz, diskretno obiskuje 41-letno igralko in režiserko Julie Gayet.

Hollande se je z Gayetovo poročil leta 2022, najslavnejši francoski skuter pa je v nedeljo na Rouillacovi dražbi v dvorcu v mestu Montbazon dobil novega lastnika. Kupil ga je zbiratelj Denis Breheret, ki ga želi razstaviti v svojem muzeju avtomobilov v Jallaisu na zahodu Francije, zato da bodo »v njem lahko uživali vsi«. Piaggio bo na ogled med 120 vozili, ki segajo v čas od leta 1922 do danes.

Elizejska palača, ki je bila prva lastnica skuterja, ga je prodala že leta 2015. Izklicna cena motocikla na nedeljski dražbi je bila 10.000 evrov. »To je rolls-royce skuterjev, čeprav je njegova vrednost na trgu rabljenih vozil ocenjena na od 1300 do 4000 evrov,« je dejal licitator Aymeric Rouillac. »Januarja 2014 je skuter Françoisa Hollanda vstopil v kategorijo legendarnih vozil,« so zapisali pri Rouillacu. »Pripoveduje zgodbo o človeku in narodu, razpetem med željo po moči in zavedanjem lastnega propada.«

Prodan je bil na dražbi v Montbazonu. FOTO: Rouillac

Trierweilerjeva se je Hollandu maščevala s senzacionalno knjigo z naslovom Hvala za ta trenutek, ki so skoraj potopili Hollandovo predsednikovanje. Pred tem je bil Hollande tri desetletja v zvezi s Ségolène Royal, francosko socialistično političarko, ki je leta 2007 neuspešno kandidirala za predsednico države in s katero imata štiri otroke.