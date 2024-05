30 dni jedel samo v McDonaldsu, zdaj za super velikega usoden rak

Minuli teden je za rakom pri le 53 letih umrl ameriški filmar Morgan Spurlock, ki je pred skoraj do dne natanko 20 leti navdušil z dokumentarcem Super veliki jaz (Super Size Me), s katerim je pred kamerami in na račun lastnega zdravja posvaril pred uživanjem hitre prehrane. 30 dni je jedel izključno v restavraciji s hitro prehrano McDonalds, tri obroke na dan, pri čemer je vselej naročil super velik obrok. To je bilo pravilo, ki ga je postavil sam, kot tudi, da precej okrne svoje fizične aktivnosti in jih tako prilagodi povprečnemu Američanu. Film je bil namreč njegov odgovor na epidemijo pretirane debelosti v Ameriki. In izsledki njegove »filmske raziskave« so vsekakor pretresli.

30 dni je jedel samo v McDonaldsu.

Film, ki mu je 2005. prinesel tudi oskarjevsko nominacijo, je bil študija o ameriški kulturi hitre prehrane in njeni vlogi v gospodarstvu države ter zdravstvenih težavah. V pičlih 30 snemalnih dneh se je zredil za skoraj 15 kilogramov. Holesterol in krvni sladkor sta se mu nevarno povišala. Spopadal se je s pomanjkanjem energije, duševnimi motnjami, izgubo spolne sle ter boleznijo jeter. Zdravniki pa so ga posvarili, da bo v resni smrtni nevarnosti, če eksperimenta po enem mesecu ne konča. Film, ki mu je prinesel svetovno slavo, se je izkazal tudi za velikanski komercialni uspeh, saj je ob pičlem proračunu 65 tisočakov v kinoblagajne prinesel kar 22 milijonov dolarjev, povrh pa je McDonalds ​kot odziv nanj s svojega menija črtal super velike porcije. Pred petimi leti je sledilo še nadaljevanje, ki je bilo hkrati njegov zadnji dokumentarni projekt. V dokumentarcu Super Size Me 2: Holy Chicken! je pogledal v ozadje jedilnikov verig s hitro prehrano in drugih restavracij ter pogosto ovrgel njihove trditve, da strežejo bolj zdrave in etično pridelane izdelke.

Super veliki jaz je postal velik hit. FOTO: Press Release

Spurlock, ki je bil zagovornik gonzo novinarstva, ko novinar postane del zgodbe, se je sicer podpisal pod več deset dokumentarcev in televizijskih oddaj, ki so se ukvarjale z ameriškimi subkulturami in trgovino. Raziskoval je tudi življenje za rešetkami in leta 2006 v okviru resničnostne serije 30 dni preživel 25 dni v zaporu okrožja Henrico v Virginiji. Dve leti pozneje se je v filmu Where in the World Is Osama bin Laden?​ lotil odziva ZDA na teroristične napade 11. septembra 2001 in globalnega lova na vodjo Al Kaide. V filmu so se mešali animacija, intervjuji in celo pesmi, ko je Spurlock potoval po muslimanskem svetu in si navidezno resno prizadeval, da bi premagal ameriške obveščevalne službe in sam izsledil bin Ladna.

Decembra 2017, ko se je razširilo gibanje Jaz tudi, je Spurlock na svojem blogu objavil, da je bil v preteklosti žrtev spolnih zlorab, in med drugim priznal, da je bil v času študija obtožen spolnega napada.

Kot gonzo novinar je zavoljo dokumentarca 25 dni preživel v zaporu. FOTO: Press