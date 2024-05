Vegana je rešila bomba

Včeraj bi se moralo začeti sojenje domnevnemu spolnemu napadalcu otrok, tiktokerju Ireneju Bizjaku - Veganu iz Potoč pri Ajdovščini, a na novogoriško okrožno sodišče spet ni prišel. Namesto da bi se na predobravnavnem naroku pred dobrimi štirinajstimi dnevi izrekel o morebitni krivdi, je predsednici senata Andrejki Luznik poslal pismo, da ga ne bo, ker da ni storil nobenega kaznivega dejana.

Tiktokerjevo izmišljevanje ter pomanjkanje pravosodnih policistov sta bila razloga, da ga niso mogli pripeljati.

Zatem je sodišču sporočil, da ga tudi na sojenje ne bo. Zadnje pismo je poslal nekaj ur pred začetkom postopka, ker si je spet premislil. »Danes, 28. 5., se bom ob deveti uri udeležil obravnave na sodišču, ker prvo sem napisal, da se ne bom,« se je glasilo Veganovo obvestilo.

Tiktokerjevo izmišljevanje do zadnjega trenutka ter pomanjkanje pravosodnih policistov, ki so na obravnavo na isto lokacijo istega dne in uro iz solkanskega pripora na sodišče pripeljali tudi Danijela Maksimovića, osumljenega poskusa uboja, sta bila razloga, da Vegana niso mogli pripeljati. Poskus z vzpostavitvijo videokonferenčne povezave iz pripora je bil zaradi tehničnih težav v Solkanu neuspešen. Sodnica Luznikova je lahko samo še razpisala začetek sojenja za 4. junij, in v trenutku, ko smo zapustili dvorano, je na hodniku stavbe nastala panika: »Bomba je na sodišču, zapustite stavbo,« so pozivali.

Evakuirali so sodišče. FOTO: S. N.

Predsednik Okrožnega sodišča v Novi Gorici Goran Klavora FOTO: S. N.

V nekaj trenutkih so bili na Kidričevi 14 policisti in gasilci. »Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici je prišlo do bombnega preplaha. Prišlo je do telefonske najave, da bo v določenem roku prišlo do eksplozije minskega sredstva. Sledila je izvedba varnostnih protokolov, zgradba je bila že pregledana s strani policistov, trenutno čakamo še na službenega psa, dresiranega za odkrivanje minsko-eksplozivih sredstev. Ko bodo te varnostne aktivnosti po protokolu izvedene, se bodo zaposleni vrnili na delovna mesta in bomo nadaljevali delo,« je kmalu po evakuaciji za Slovenske novice povedal predsednik sodišča Goran Klavora: »Vzporedno bodo policisti in kriminalisti izvedli aktivnosti za identifikacijo storilcev, saj gre za kaznivo dejanje.« Dodal je, da določene verzije in hipoteze obstajajo, vendar ni želel ugibati, ali je bil preplah povezan z današnjimi sodnimi obravnavami.

Skupina prisotnih je, kot smo slišali, ugibala, ali za preplahom stoji Vegan, ki je javnosti sicer znan po poskusu ustrahovanja uredništva Slovenskih novic z masakrom in mafijo, zaradi teh groženj pa bo Primorec očitno moral sesti tudi na zatožno klop ljubljanskega sodišča.

Po prvih ocenah je bilo evakuiranih okoli 80 ljudi, saj je bilo na včerajšnji dan razpisanih več obravnav, nam je pojasnil Klavora: »Že nekaj časa ni bilo takšne najave, smo pa imeli pred leti resne situacije.« Novogoriški policisti dodajajo, da so bili o zadevi obveščeni ob 9.22. »Policisti so kraj zavarovali, stavbo izpraznili in jo pregledali. Pri pregledu objekta nevarnih predmetov niso odkrili in so ugotovili, da je šlo za lažno najavo.« Takšni klici so v domeni uradno pregonljivega kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost.