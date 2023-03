Odkar se je Miha Hercog preselil na svoje, je čisto drugačen

Odkar se je maja lani preselil na svoje, na ljubljanski Vič, je Miha Hercog čisto drugačen. V javnosti je veliko bolj sproščen, zgovoren, spogledljiv. Začel je intenzivno delati na sebi in objavljati fotografije iz fitnesa. S Sašo Lendero sta se sicer dogovorila, da o podrobnostih razhoda ne bosta javno razpredala, a vseeno je glasbenik in producent priznal, da mu je v samskem stanu povsem dobro.

Oboževalke so obsedene z njegovo novo, bolj mišičasto podobo.

Le kako mu ne bi bilo, ko pa ga vsak dan nagovori nekaj novih oboževalk, željnih njegove pozornosti? Prijateljem se je pohvalil, da mu ni dolgčas, da so pred njim nove priložnosti in da z bivšo ženo ohranjata korekten odnos. Kljub številnim ponudbam pa ostaja srečno samski in se ne želi prehitro vezati, saj mu svoboda strašansko prija. Veliko časa preživi s hčerko Ario, z navdušenjem se udeležuje snemanja komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled in se posveča ustvarjanju glasbe za nemške zvezde. Pri tem pa nam sporoča, da je življenje kot čudovita melodija, le verzi so pogosto zmedeni. On se vsekakor trudi, da bi bilo vse čim bolj preprosto, sproščeno in udobno.