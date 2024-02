Miha Guštin in Chantal Van Mourik: obdobje prelepih obletnic (Suzy)

Ljubezenska zgodba glasbenika Mihe Guština in njegove žene Chantal van Mourik je po najstniški poletni romanci ponovno vzplamtela pred očmi javnosti, ko je Nizozemka v Ljubljano prispela kot gostja na snemanju videospota za skladbo Big Foot Mame Črn tulipan, ki jo je Gušti napisal zanjo.

Usodna ljubezen je zagorela močno, vztraja pa že četrt stoletja, saj bosta avgusta letos praznovala 25. obletnico poroke. V zakonu so se jima rodili trije čudoviti otroci: Kris, Maks in Maja. Zelo rada si vzameta čas samo zase in gresta na zmenek, dober zakon namreč zahteva trud, česar se dobro zavedata, saj sta sama povedala, da je njuna barka plula tako mimo čeri kot po razburkanem morju, zato znata ceniti lepoto medsebojnega razumevanja.

To je obdobje številnih obletnic v njunem življenju, med drugim je konec lanskega leta Kris z Joker Out na dan, ko je njegova mama praznovala 25. obletnico selitve v belo Ljubljano, nastopal na razprodanem koncertu v nizozemskem Haagu, Gušti pa letos dopolnjuje že četrto desetletje glasbenega ustvarjanja, za kar je pripravil poseben koncert v Križankah.