Mia Žnidarič: Želim si, da bi se bolj cenila

V ljubljanski drami jo v nedeljo, 5. marca, čaka koncert z Big Bandom RTV Slovenija in njenim ljubljenim Stevom Klinkom v vlogi dirigenta. Obeta se lep nabor skladb z besedili izjemnega Ferija Lainščka in dveh Miinih uspešnic, ki jih ne gre prezreti. Glasbenica, ki velja za biser slovenskega jazza, zadnja leta zelo previdno izbira koncerte in nastope, saj pravi, da želi nekaj prostora prepustiti tudi mlajšim. A šestdesetim letom navkljub, ki jih je dopolnila decembra, je še vedno mladostna: iskriva, živahna, topla, žareča in navihana. Šestdeset let se je zgodilo kar naenkrat, pravi Mia Žnidar...