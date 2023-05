Med bitko z rakom zvezdnico zdaj udarila še ločitev

Zvezdnica nadaljevank Beverly Hills 90210 in Čarovnice je sporočila, da z možem, oseminštiridesetletnim fotografom Kurtom Iswarienkom, že od januarja ne živita več skupaj in da je zdaj vložila vlogo za ločitev, saj ji ni preostalo drugega. Dvainpetdesetletna igralka je do tega spoznanja prišla po enajstih letih zakona, v katerem sta skupaj uspešno prestala veliko viharjev, večinoma povezanih z njeno boleznijo. Leta 2015 je namreč zbolela za rakom na dojki. Dve leti pozneje je bil rak v remisiji, pred tremi leti pa je sporočila, da se je vrnil v četrti fazi.

Igralki je stal ob strani v najtežjih trenutkih, ko so med boleznijo razpadla številna njena prijateljstva.

Zavedajoč se, da je to pravzaprav njena zadnja postaja, se je pripravila na svoj odhod ter celo izbrala skladbo in obleko za svoj pogreb. Življenje ves čas zajema z veliko žlico in se ne pusti potreti, mnogim pa je v velik navdih, saj na družabnih omrežjih deli vse plati svoje bolezni. Sporočila je še, naj vsi vprašanja o njunem razhodu naslovijo na Kurtovo agentko Collier Grimm, saj je intimno vpletena v njuno ločitev.