Martina Plohl vzgaja svetovne prvakinje (Suzy)

Na vrh sveta je svoje varovanke pospremila kraljica latinskoameriških in standardnih plesov Martina Plohl, ena najbolj strokovnih in predanih učiteljic plesnih korakov. Njena dekleta so na Češkem, v Liberecu kar dvakrat prepričala žirijo, da jim dodeli najvišje število točk.

Dve zlati kolajni so nova pridobitev bogate zbirke Martininih pokalov in priznanj. »V športu je veliko dejavnikov, ki te pripeljejo do kolajne. Pot je zahtevna, ogromno je odrekanja, a če to počneš z ljubeznijo, se hitro pozabi na žulje in vse ostale nevšečnosti. Ko te na koncu nagradijo še s prvim mestom, je ves trud poplačan,« je polna vtisov trenerka svetovnih prvakinj.