Marjan Ogorevc: Energija zagotavlja … našo uspešnost

Marjan Ogorevc po olimpijskih igrah razmišlja o ozadju priprav v športu za izboljšanje rezultatov. »Ne gre samo za energije znotraj telesa športnika, ki omogočajo skladno in optimalno delovanje in doseganje rezultatov, ampak tudi energije, ki jih športnik dobi kot podporo od zunaj in močno vplivajo na doseženi rezultat. Tam, kjer je naša osredotočenost, je naša energija. V resnici energije sledijo mislim. Lahko vzamemo primer, ko je igrala naša košarkaška reprezentanca s Francijo. Vsaj milijon Slovencev je bilo osredotočenih na reprezentanco, jo energijsko podpiralo. Z druge strani pa vsaj 30 milijonov Francozov. To pa v primeru izenačenosti v kvaliteti reprezentanc lahko močno vpliva na to, katera bo zmagala. Enako se dogaja, tudi ko nastopa posameznik.



Na podoben način na ravni energij deluje tudi družba. »Tisti, ki dobi več pozornosti, ne glede na to, ali ga občudujejo ali sovražijo, dobi več energije. Tisto ali tisti, proti katerem se borimo, dobi več energije in ga krepimo, zato politik tudi ne bo odstopil, saj bi s tem izgubil energijsko podporo. Čeprav je lahko energija množic do npr. politika sovražna, je zanj velika podpora, kajti če deluje v sovražni energiji, mu je ta domača. Boriti se moramo torej za nekaj, ne proti nečemu pa lahko izboljšamo razmere v družbi,« poudarja. *

Komentarji: