Magnifico na počitnicah drugačen, kot smo ga vajeni (Suzy)

Redki so trenutki, ko si ljubljanski glasbenik vzame čas zase. A po tako velikanskem zalogaju, kot ga predstavlja koncertni spektakel v Stanežičah, se je preprosto moral malce odklopiti. Magnifico se je s prijatelji podal na zasluženi oddih po jadranskih otokih. Mir, sonce, predvsem pa izvrstna hrana in opojno vino so bili glavni razlogi, da je odmislil vse obveznosti. Pri tem pa ga ni zapustil smisel za humor, saj se je svojih najbolj zvestim sledilcem javil na družabnem omrežju. Tam izjemoma deli utrinke iz zasebnega življenja, tokrat smo se lahko prepričali, kakšen je, ko zapiha jugo.

Z vetrom v laseh je poslal pozdrave s kopnega in se za tem vnovič vkrcal na jadrnico. Izurjeni pomorščaki so ga vodili po Kornatih, in čeprav ni ljubitelj adrenalina, še zlasti ne pretiranih morskih valov, se je sprostil in z odlično družbo užival v zadnjih vročih dneh letošnjega poletja, ki se je z zlatimi glasbenimi črkami zapisalo v njegovo srce.