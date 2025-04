Trije astrološki znaki, ki so dobri kot kruh

Za nekoga, ki je prijazen, skromen, iskren, pozoren in dobrosrčen radi rečemo, da je dober kot kruh.

Te lastnosti so povezane tudi z astrološkim znakom in zadovoljna.hr izpostavlja tri takšne.

Rak

Raki so zelo čustveni in skrbni ljudje, družina in prijatelji jim ogromno pomenijo.

Oni so tisti, ki bodo po druženju ostali budni pozno v noč in šli spat šele, ko se prepričajo, da so vsi varno prispeli domov.

So polni sočutja in skrbi za svoje bližnje, njihova rama za jokanje je vedno pripravljena za vse, ki jo potrebujejo. Najpomembnejše jim je, da so ljudje okoli njih srečni.

FOTO: Gettyimages

Bik

Biki so, zahvaljujoč močnemu občutku zvestobe do tistih, ki jih imajo radi v družbi pravi zdravilci.

Kadar je nekdo na tleh, lahko vedno potrka na vrata nekoga, ki je po horoskopu bik in ta ga tam pričaka pripravljen. Tolaži in zakrpa srce ali pomaga iz drugih težav. Tako, da ponudi roko ali samo uho ter ramo za tolažbo.

FOTO: Shutterstock

Devica

Čeprav besedna zveza astrološki znak devica večino spomni na perfekcionizem, so rojeni v tem znamenju tudi mojstri v prepoznavanju čustev ljudi okoli sebe.

Zanesljivi in diskretni posamezniki so, ko jih nekdo potrebuje vedno tam. Čeprav svojih čustev ne izražajo vedno na glas, so device izredno zveste, predane, sočutne, iznajdljive ali povedano drugače, so dobre kot kruh.