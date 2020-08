Lun je upihnil prvo svečko

Pri porodu je bila navzoča Anina mama Bernarda Oman v družbi doule Nine Jenštrle. V ozadju vidite še Anini hčerkici.

Pred kratkim je prvi rojstni dan praznoval najmlajši dragulj v življenju igralke. Sinčkuje spisala čudovite besede za popotnico v svet, saj tudi sama težko verjame, da je minilo že leto dni. »Leto, v katerem sem tisočkrat preučevala tvoj obraz, tvoje prstke, vohala tvojo po mleku dišečo kožo in te posuvala z nešteto poljubi. Leto crkljanja, dojenja, zibanja, nošenja, žgečkanja – zelo malo joka. Največje darilo, ki sem ti ga lahko dala, je bil tvoj nežni, mirni, mehki prihod na ta svet. In te mehkobe se je nalezlo celotno leto. Kot bi čas stal v tem letu. Nikamor se nama ni mudilo in še vedno se nama ne.« Ana pravi, da ne želi pozabiti, kako ga je bilo nositi v trebuhu. Zdi se ji, kot bi bilo včeraj.»Rada bi si točno zapomnila, kakšen si zdaj. Vedno umazan od zemlje. Ker si tam najraje – zunaj – skoraj nemogoče te je spraviti noter. Imaš železno voljo, kar zame včasih ni najlažje.« Ljubkega dečka najbolj nasmejita sestrici, najraje pa zaspi v naročju. Ker ve, kdaj mamice ni zraven, vedno počivata skupaj. »Ne maraš igrač iz trgovine, raje imaš posode, pribor in palice. In žoge. Tvojo ljubezen do žog premaga samo še ljubezen do Žaksa in Šoše – naših dveh muck. Nekoč ti bom povedala, da ljubezen ni obojestranska. Obdrži ogenj v sebi in ostani divji. Ostani čisto svoj, ne glede na mnenja drugih. Vedno zaupaj vase, mali moj,« je ganjeno zapisala in se mu nazadnje še zahvalila. »Hvala, ker si mi pokazal pot nazaj k SEBI!« Sporočilce je podpisala z neskončno tvoja, mami. Obudila je spomin na nevihtno noč, v kateri je prišel na svet, obdan z ljubeznijo, saj so bili prisotni tudi njegov očka, babicain sestriciin. Vse najboljše, Lun!