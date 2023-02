Univerzalni portali so posebni dnevi v mesecu: 1. 1., 2. 2., 3. 3., 4. 4., 5. 5., 6. 6., 7. 7. vse do 12. 12. To so datumi, ko lahko prejmemo veliko podporo vesolja: nova znanja, učenja, tehnike in frekvence, da znamo v mesecih leta živeti zavestno. Vsak mesec imamo priložnost, da svojo individualno zavest 'posodobimo' s kozmično, univerzalno ali božansko zavestjo, podobno kot posodobimo aplikacije: tako smo na istem valu kot vesolje, ki se nenehno razvija, širi in je vedno v miru in harmoniji. Iz stare v novo zavest Če sledimo portalom, vemo, kaj je v mesecu pomembno. V januarju je t...