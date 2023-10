Lepotne skrivnosti grške princese (Suzy)

Je redna gostja ekstravagantnih modnih dogodkov, premier in drugih družabnih priložnosti, kjer lepotni spodrsljaji niso deležni pretirane naklonjenosti. Ker jo fotografi radi ujamejo v objektive, mora redno skrbeti, da je videti brezhibno. Kaj vse počne, da ji to uspe?

Lepa koža

Osnova lepote je lepa koža, česar se grška princesa dobro zaveda. »Za čiščenje vedno uporabljam Cetaphil – umetniki ličenja so mi ga večkrat priporočili, saj imam zelo občutljivo kožo. Izmenjujem ga z gelom za čiščenje obraza znamke Organic Pharmacy z vrtnicami,« pravi. Za sijoč videz in dovolj vlage uporablja serum za lesk Organic Pharmacy s hialuronsko kislino.

Pri kozmetičarki ima najraje mikrodermoabrazijo.

Všeč ji je zaradi drobnih bleščic in ene od sestavin, nepozebnika, ki je še posebno primeren za mastno kožo. Na obiskih pri kozmetičarki ima najraje mikrodermoabrazijo. »Mislim, da je to moja najljubša stvar na svetu, prav obsedena sem z njo,« pravi. Gre za naravni postopek luščenja, ki kožo obnavlja in revitalizira. Redno si privošči tudi masažo obraza.

Pričeska in nohti morajo biti vedno urejeni.

Lasje, nohti in obrvi

Videz pričeske je, ko si vselej v soju žarometov, ključen za prvi splošni vtis, zato stanovanja nikoli ne zapušča z neurejenimi lasmi. V New Yorku, kjer večinoma živi, je našla najljubšega frizerja. Obiskuje frizerski salon Richarda Warda, ki ga je izbrala že njena mama. »Mama je obsedena z lasmi. S sušilcem za lase jih ureja trikrat, barva pa enkrat na teden. Nikoli je še nisem videla s pričesko, ki bi bila kaj manj kot brezhibna. Razumem jo, ker se tako pač dobro počuti. Kot kaže, se spreminjam v svojo mamo, saj ne morem brez krtače za lase,« priznava.

Obrvi si ureja enkrat na leto v lepotnem salonu Anastasia Beverly Hills v Los Angelesu, redno pa uporablja gel za obrvi njihove znamke, ki nekoliko potemni njeno naravno svetlo barvo. Uporablja tudi podaljške za trepalnice, da bi dlje trajali, ponoči spi z masko za oči.

Najraje od vsega si ureja nohte. Manikiro ji naredijo v eni od treh barv, ki jih obožuje, nežno rožnati, svetlo škrlatni, ki je njena najljubša, ali temno modri.

Telovadba

Za vitko postavo in čvrste mišice princesa doma vadi pilates, zelo jo je navdušil tudi trening Strengthen-Lengthen-Tone (SLT), za katerega pravi, da je kot pilates na steroidih. Njena priljubljena aktivnost je prav tako tek na dolge proge.

Za moške

Za moške YSL Beauty je v Parizu proslavil premiero MYSLF, nove moške dišave z možnostjo ponovnega polnjenja. Zabava ob predstavitvi MYSLF je potekala v La Caserne, v središču pariške prestolnice. Tam je bil tudi Austin Butler, ambasador znamke, o katerem pri YSL pravijo, da uteleša novo dišavo, ki temelji na novi viziji moškosti. Parfumska voda MYSLF je prvi lesno-cvetni vonj YSL Beauty, ki je nekonvencionalen, čuten in z dolgotrajno sledjo modernosti.

Čiščenje morja

Čiščenje morja Lepotna znamka Biotherm in Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran (IPPA) sta izvedla akcijo odstranjevanja odpadkov s plaž in morja. Program Biotherm Water Lovers je od leta 2012 zavezan filozofiji Blue Beauty za izboljšanje prihodnosti oceanov, morij in vodnih ekosistemov. Biotherm verjame, da je za uresničitev vizije ključno sodelovanje zunaj lepotne industrije s partnerji, ki delijo iste vrednote.

Navlaži in skrije

Navlaži in skrije gubice Cvetni vlažilni serum Mayarula zagotavlja globoko hidracijo, ki je ključna, če imate težave s suho, utrujeno ali zgubano kožo, ki ji želite povrniti sijaj in jo pomladiti. Serum je obogaten z inovativno kombinacijo treh hialuronskih kislin, ki jo globoko navlažijo, napolnijo s svežino in zmanjšajo videz gubic. Vitamin B 3 je nepogrešljiv pri negi zrele kože in dokazano deluje pomlajevalno. Rastlinski izvlečki pomagajo izboljšati tonus, ji povrnejo sijaj in poskrbijo za bolj enakomeren videz.