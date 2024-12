Lepotica iz ansambla Gregorja Kobala (Suzy)

Pevka ansambla Gregorja Kobala je 26. junija letos prvič stisnila k sebi hčerkico Zalo. Prvorojenke se je razveselil tudi njen dolgoletni partner Matija Šturm, ki sicer ni član ansambla, a je na skoraj vseh njihovih nastopih. »Veliko vlogo ima zlasti, kadar nastopamo v tujini, v nemško govorečih državah. Nihče od članov ansambla namreč ne govori tekoče nemško, zato nam je pri tem v veliko pomoč Matija, ki nam vse prevaja in sklepa dogovore za nove nastope,« nam tesno prepletenost z ansamblom opiše Maja Jelenc.

Maja s hčerko in partnerjem Matijo FOTO: osebni arhiv

Z Matijo sta par že skoraj devet let. »Vesela sem, da me vedno podpira v vseh stvareh, ki jih rada počnem, zlasti v glasbi, saj to delo terja veliko prilagajanja in sprotnega usklajevanja. Sploh zdaj, ko imava še malo dete,« ljubeče pripoveduje. Kot pravi, je sama pogosto slišala ljudi govoriti o tem, da šele takrat, ko imaš sam otroke, vidiš, kako hitro gre čas. »Res je! Najina Zala je pred dnevi dopolnila že pet mesecev.«

Na odru je ostala skoraj do konca nosečnosti. »To je bila moja želja vse od takrat, ko sem izvedela, da bom mamica. Na srečo v nosečnosti nisem imela nobenih težav in sem še mesec pred rojstvom najine punčke na RTV snemala oddajo. Za ostale, nočne nastope, me je v ansamblu že kmalu po novem letu nadomestila pevka Katarina Tržan, ki sem ji za prilagodljivost in delovno vnemo zelo hvaležna.« Želela je, da bi po rojstvu ostala v ansamblu. »Trenutno je moja prioriteta družina, tako bo ostalo, saj si želim biti prisotna mama,« pove.

Maja z ansamblom Gregorja Kobala na Festivalu Avsenik FOTO: osebni arhiv

Avgusta se je s člani ansambla udeležila nastopa na Festivalu Avsenik, kjer je ansambel Gregorja Kobala nastopil v spremljevalnem programu na odru gostilne Avsenik. »Tega festivala smo se udeležili z velikim veseljem, saj ima vsaka Avsenikova viža svojo zgodbo in posebno energijo. Sam do te glasbe gojim veliko spoštovanje,« nam je takrat povedal vodja ansambla Gregor Kobal, ki je bil vesel, da se jim je prvič po rojstvu hčerkice v Begunjah pridružila njegova draga. »Na srečo najina deklica ni zahtevna in je med našim nastopom mirno poslušala glasbo in se pestovala. Zven harmonike ji je dobro znan, saj harmoniko igra doma tudi očka Matija,« nam še pove Maja, ki se bo v ansambel vrnila prihodnje poletje, do takrat jo bo še nadomeščala Katarina.

Hčerkica Zala je prinesla veliko veselja. FOTO: osebni arhiv

Aktivno bo sodelovala pri drugih projektih ansambla, peti bo začela še na civilnih in cerkvenih poročnih obredih, česar se že zelo veseli. »Obdobje materinstva je zame najlepše v življenju. Z Matijo sva trenutno zelo zaposlena z gradnjo hiše, zato so dnevi precej pestri. A iz dneva v dan dokazujeva, da sta dobro usklajevanje in dobra organizacija ključ do uspeha. In morda bomo v naši hiški že do letošnjih božičnih pravnikov,« se veseli.