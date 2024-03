Kritiki pravijo, da je zasenčila celo DiCapria in De Nira (Suzy)

Med igralci in igralkami, ki zadnje čase vzbujajo veliko pozornosti, prednjači 37-letna Lily Gladstone, ki trenutno navdušuje v filmu Morilci cvetne lune. Film je posnet po resnični zgodbi in skozi neverjetno romanco med Ernestom Burkhartom, ki ga igra Leonardo DiCaprio, in Mollie Kyle, ki jo upodablja Lily, kot epska kriminalna saga prikazuje pravo ljubezen, ki se sreča z neizrekljivo izdajo.

V filmu igra z Leonardom DiCapriem. FOTO: Profimedia

Na prelomu 20. stoletja je namreč nafta prinesla bogastvo plemenu Osage, ameriškim staroselcem, ki so tako čez noč postali eno najbogatejših ljudstev na svetu. To je takoj pritegnilo bele vsiljivce, ki so manipulirali, izsiljevali in pokradli denarja, kolikor so lahko, preden so se pričeli umori. Preiskovanje umorov pripadnikov plemena Osage, ki je eden največjih primerov množičnih umorov, je bila ena prvih preiskav umorov, ki se jih je lotil FBI.

Lily je za vlogo premožne Mollie že prejela zlati globus in nagrado SAG, nominirana pa je celo za oskarja. V Montani rojena igralka po očetu pripada ljudstvoma Črna stopala in Nez Perce, po mami je belka in celo v sorodu s prvim britanskim premierjem Williamom Ewartom Gladstonom.

Za lepotico se zdaj pulijo tudi modni veljaki, ki komaj čakajo, da jo oblečejo za pomembne podelitve. FOTO: Profimedia

Za igralstvo se je odločila, ko je pri petih letih gledala Jedijevo vrnitev, v svoji prvi otroški vlogi je igrala zlobno polsestro Pepelke, zato ni presenetljivo, da je za študij izbrala igralstvo in avtohtone ameriške študije. Čeprav je z vlogami, ki jih je prejemala, pritegnila veliko pozornosti in si prislužila mnoge nominacije za raznolike nagrade, se je šele z vlogo v Morilcih cvetne lune prebila v ospredje. Postala je prva staroselka z zlatim globusom in nagrado SAG. Če bo dobila še oskarja, bo sicer četrta nominirana staroselka, a prva nagrajena med igralkami.

Simpatična temnolaska je ponosna na svoje korenine. FOTO: Profimedia

Kritiki hvalijo njen nastop v filmu Martina Scorseseja in pravijo, da je zasenčila celo Leonarda in velikega Roberta De Nira, hvale pa ji pojejo vsi vpleteni. Jasno je, da se igralki obeta barvita kariera, mi pa upamo, da Američani, ki jih včasih še vedno daje slaba vest zaradi pokolov, ki so jih zagrešili njihovi predniki nad staroselci, ne bodo prehitro pozabili nanjo.