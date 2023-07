Konec šole: mnogi otroci in najstniki se v teh dveh mesecih spremenijo

Verjamem, da ste si vsi oddahnili, tako otroci kot seveda vi, starši. Konec dela otrok za šolo, vaših naprezanj, teženj in spodbujanj k učenju. Zaključila se je vaša obveznost, kot redno slišim, da morate kar pogosto pomagati otrokom pri njihovem šolskem delu in domačih nalogah. Vem tudi, da se za vas skrbi niso končale, zlasti pri prvi triadi otrok, saj se pogosto postavlja vprašanje, kam z otroki, ko so počitnice, vi pa morate seveda še naprej hoditi v službo, dokler ne napoči zasluženi dopust. No, tudi ko imate najstnike po hiši, niste nikoli čisto mirni, da ne bodo ušpičili kakšne neumnost...